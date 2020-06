Konjiško: Aktivnosti Rdečega križa v ustaljene tirnice

Epidemija je v minulih mesecih ohromila tudi aktivnosti konjiškega Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice. Njihovo delo se počasi vrača v ustaljene tirnice.

Tako v času Tednu Rdečega križa v maju niso mogli organizirati postaj Rdečega križa, na katerih bi organizirali delavnice temeljnih postopkov oživljanja, predavanja, srečanja starejših krajanov ter obiskov na domu. Prav tako ni bilo proslave ob sprejemu drugošolcev v podmladek Rdečega križa na šolah.

Slab obisk krvodajalskih

Krvodajalske akcije so potekale nemoteno, a pod posebnimi pogoji. Udeležba pa je bila slaba. Kot je povedala sekretarka konjiškega območnega združenja Rdečega križa Renata Gabrovec, so krvodajalci morali poklicati na oddelek za transfuzijo, kjer so podali informacije o zdravstvenem stanju in morebitnih stikih z okuženimi. »Morda je ta način odvrnil marsikaterega krvodajalca, da bi se odzval povabilu. Slabšemu obisku je verjetno botrovalo tudi dejstvo, da je veliko zaposlenih na čakanju. Beležimo bistveno nižjo udeležbo, saj se je krvodajalskih akcij v prvem polletju udeležilo 894 darovalcev krvi, lani v tem obdobju pa 1308,« je poudarila Gabrovčeva. Potrebe po krvi pa so velike, saj operativni programi po bolnišnicah potekajo še bolj pospešeno, za onkološke bolnike in poškodovane pa je kri sploh nenadomestljivo zdravilo.

Skladišče spet odprto

Te dni so se aktivnosti Rdečega križa vrnile v ustaljene tirnice. »Tečaji prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil potekajo normalno, ravno tako tečaji za delovne organizacije, za katere še zbiramo prijave. Zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov bo na Debelem rtiču od 19. do 29. julija, na voljo je še nekaj prostih mest,« pravi Renata Gabrovec. Odprto je skladišče Rdečega križa za izdajo in sprejem starih, a še uporabnih oblačil. Še vedno jim primanjkuje delujočih hladilnikov, pralnih strojev in druge bele tehnike. Dovolj imajo sedežnih garnitur, potrebuje-jo pa vzmetnice, kuhinjske elemente, mize in stole.

Vabijo prostovoljce

Rdeči križ vabi v svoje vrste mlajše prostovoljce tako na področju socialnih programov kot tudi na področju prve pomoči. Že nekaj časa iščejo člane ekipe prve pomoči, ki bi se vključili v sistem zašite in reševanja. Ravno v tej epidemiji se je izkazalo, kako dragocena je njihova pomoč.