Konjiško: Adventni venčki na ogled

Slovenske Konjice v teh dneh dobivajo praznično podobo. Medtem, ko so nekatere institucije in društva iz konjiške občine na izvirne načine okrasile božično-novoletne smrečice in so se v mestu prižgale praznične luči, so na ogled postavljeni prvi adventni venčki iz Dravinjske doline. Kmalu se jim bodo pridružili novi. Vse do konca decembra jih boste lahko občudovali ob vstopu v konjiško staro mestno jedro, na tržnici, v Božično-novoletni dnevni sobi. Pobuda zanjo se je porodila v Turističnem društvu Slovenske Konjice.

1 od 5