Konjiško: 40 let društva Sožitje

Društvo Sožitje pomaga duševno prizadetim v občinah Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Že 40 let. V Domu kulture v Slovenskih Konjicah so varovanci šole s prilagojenim programom V parku in Varstveno-delovnega centra Čebela pripravili srčen kulturni program, v katerem sta se prepletala petje in ples. Tako so na svojevrsten način izrazili zahvalo vsem, ki plemenitijo njihov vsakdan.

Štiri desetletja srčnih dejanj

Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo Milene Šegel, njeno zamisel so podprli številni dobrosrčni posamezniki. Ustanoviteljica društva je bila Biserka Esih, ki je bila tudi prva predsednica društva, za njo pa Lidija Pratnemer, Nuša Dvoršak, Stane Pavrič in Marija Opraus, ki je društvo vodila 23 let. »Danes ima društvo 200 podpornih članov, vanj je vključenih 73 oseb z motnjami v duševnem razvoju iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, stari so od 6 do 70 let. Vodstvo in podporni člani društva imajo vseskozi izjemen čut in skrb za povezovanje in pomoč staršem, ki se jih je dotaknila drugačnost,« je povedala predsednica društva Sožitje Karmen Fridrih.

Konjiško društvo Sožitje odlično sodeluje z Varstveno delovnim centrom Čebela, ki je začel z uvajalnim programom sredi devetdesetih let, dve leti kasneje pa so v prostorih začeli zagotavljati redno petdnevno varstvo za varovance. Zgledno je tudi sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Šentjur, ki ima svojo enoto v Slovenskih Konjicah. V letu 2002 je enota sprejela v prostore svoje prve varovance. V prihodnosti si prizadevajo odpreti bivalno enoto. Tukaj je še Osnovna šola V parku, podružnična šola Osnovne šole Pod goro, ki skrbi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter jih navaja na čim bolj aktivno in delno samostojno vključevanje v okolje. (Nekaj foto utrinkov v spodnji galeriji).