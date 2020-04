Konjiškim športnikom podelili več kot sto priznanj

Tradicionalno prireditev Športnik leta v občini Slovenske Konjice, ki so jo zaradi nastalih razmer sredi marca odložili za nedoločen čas, so dokončno odpovedali. To pa ne pomeni, da so športniki ostali brez zasluženih priznanj, ki pa so jih tokrat podelili na malo drugačen način, kot so to počeli v preteklosti. “Bili smo precej terenski. Osebno smo se oglasili do nekaterih najboljših,” je pojasnila direktorica konjiškega Zavoda za šport Laura Krančan. večino priznanj za športne dosežke za leto 2019 pa so predstavniki klubov prevzeli v športni dvorani.

Najboljša posameznika

Najboljša športnika konjiške občine za leto 2019 sta atletinja Martina Ratej in taekwondoist Nik Auguštin. Ratejeva, slovenska rekorderka v metu kopja, je bila lani med drugim deseta na svetovnem prvenstvu v Dohi. S tem je na omenjenem tekmovanju dosegla najboljšo uvrstitev med slovenskimi atleti. Na mednarodni sceni je temu dodala še drugo mesto na evropskem ekipnem prvenstvu v Varaždinu – šlo je za 2. ligo oz. tretji kakovostni razred (za superligo in 1. ligo). Na-stopila je na dveh mitingih diamantne lige (Rim in London) in v ‘domačem’ Celju zanesljivo osvojila nov naslov državne prvakinje. Auguštin pa je postal državni prvak v kategoriji nad 87 kilogramov in osvojil prvo mesto na svetovnem pokalu ‘G1 Bosna open’ in mednarodnem turnirju ‘Kondor open’. Tem zmagam je dodal še tretje mesto na svetovnem pokalu ‘G1 Albania open’ in peto mesto na svetovnem pokalu ‘Austria open’.

Najboljši ekipi

Med športnimi ekipami so bile znova najboljše članice Ženskega košarkarskega kluba Konjice in med moškimi člani Nogometnega društva Dravinja.

Košarkarice so sezono 2018/2019 v 1. slovenski ligi končale na predzadnjem, sedmem mestu. V jesenskem delu sezone 2019/2020 pa so naredile pomembne korake h kasnejši uvrstitvi v Ligo za prvaka.

Nogometaši so sezono 2018/2019 v 10-članski 3. slovenski nogometni ligi – sever končali na drugem mestu (13 zmag, 4 remiji, 8 porazov). Jesen 2019 je Dravinja v 12-članski 3. slovenski nogometni ligi – vzhod končala na drugem mestu (6 zmag, 2 remija, 3 porazi).

Ostali nagrajenci:

Perspektivni športniki (do 16 let): Nuša Kolar, Mia Ramšak, Paskal Podgrajšek, Domen Marguč, Gal Kovačič, Tim Perkič, Rene Koštomaj, Nik Šloser, Ajda Lešnik, Zoja Vanovšek, Eva Tomažič, Enej Vanovšek, Tim Vezjak, Enej Herman, Aljaž Vodopivec, Benjamin Brglez, Maj Pilih, Miha Strmšek, Tian Šipka, Tjaš Črešnar, Lenart Gošnik, Ela Kovačič, Bor Krošl, Nik Feužer, Patrik Falnoga, Janislav Brglez, Pia Pozeb, Hana Ovčina, Ajša Sivka, Živa Odreitz, Vita Odreitz, Zala Fijavž, Tia Godec, Sara Slapnik, Jona Hlastec, May Kranjc, Tadej Škratek, Alma Macuh, Filip Prosenak, Ajda Ošlak, Špela Ošlak, Nik Sovinc.

Posebni dosežki ‘šport otrok in mladine’: Adrijana Lili Brumec, Neža Potočnik, Jona Mernik, Angelina Janel, Zara Ledinek, Maruša Ledinek, Timon Brglez, Luka Jurič, Luka Podkrižnik, Miha Ločnikar, Jak Mernik, iz OŠ Ob Dravinji ekipa v krosu, ekipa v cestnih tekih in košarkarska ekipa starejših deklet, Martin Pliberšek, Maša Štante, Urh Ogrizek, Klemen Retuznik, Lana Gaber, Blažka Križanec, Luka Rebernak, Taij Pesjak, Taja Vezjak, Matic Iršič, Sara Novak, Jure Sluga, Kian Hlastec, Andjela Miljatović, Aleks Klobasa, Aleksa Miljatović, Nejc Strniša, Tara Gorinšek, Evelin Sadek, Žiga Petek, Gašper Noner, Ajša Sivka, Hana Ovčina, Tia Tajhar, Zala Šrot, Zoja Visočnik, ekipa deklet U17 ŽKK Konjice, ekipa deklet U19 ŽKK Konjice, Jure Kočevar, Filip Prosenak, s Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče ekipa starejših dijakov v krosu in ekipa dijakov v krosu.

Priznanje za rekreativne in druge športne dosežke: Jože Škratek, Timotej Ledinek, Žan Žaler, ekipa ribičev Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (Matevž Marinko, Alojz Govedič, Peter Kvas), Aleš Vrabič.

Najuspešnejši in zaslužni športni delavci: Matjaž Rebernak, Robert Ratajc, Nejc Preložnjak, Branko Klančnik, Gorazd Pinter, Jan Kos, Ernest Hriberšek, Nani Franc Matjašič, Damjan Šel, Tadej Vehovar.

Jubileji športnih društev: Košarkarski klub Slovenske Konjice (60 let).

Posebno priznanje ob koncu kariere: Iva Polanec.

