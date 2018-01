Tradicionalno ponovoletno srečanje z duhovniki iz območja konjiške občine so pred dnevi pripravili na Občini Slovenske Konjice. Župan Miran Gorinšek jih je najprej sprejel v prostorih Občine, kjer so v sporščenem pogovoru izmenjali mnenja o dogajanju v lokalni skupnosti, srečanje so kasneje nadaljevali na kosilu. Duhovniki so mu podali tudi nekaj predlogov in želja – o tem pa v četrtkovi številki lokalnega časopsia NOVICE!