Konjiški župan poziva k zaprtju lokalov in omejitvi socialnih stikov

Konjiški župan Darko Ratajc je danes nagovoril občanke in občane. Zaradi širjenja koronavirusa je po njegovih besedah najbolj pomembno, da ljudje v prvi vrsti poskrbijo sami zase. Ob tempa spoštujejo navodila in usmeritve pristojnih služb.

Ratajc je med drugim dodal: “Pozivam vas, da v prihodnjih dneh omejite druženja, omejite socialne stike na resnični minimum. Tako lahko največ storimo zase, naše najbližje in tudi druge ljudi. V trgovine pojdite le po nujnih opravkih in zdravi. Držite se varnostne razdalje.

Pozivam mlajše, zdrave osebe, ki so pripravljeni pomagati pri oskrbi s hrano za starejše, da nam to sporočijo na e-naslov: czsk.pomoc@gmail.com.

Pozivam tudi vse lastnike lokalov, da lokale zapro, hkrati pa naj proučijo možnost dostave hrane na dom, ter nam to sporočijo na e-naslov: czsk.pomoc@gmail.com. Za zaščito teh oseb bomo poskrbeli.

Čas, ki je pred nami, naj bo tudi čas, da se umirimo, bodimo strpni eden do drugega ter si medsebojno pomagajmo.

Ostanite zdravi.”