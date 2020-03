Konjiški župan miri občane: “Panika ni potrebna”

Okužbo s koronavirusom so potrdili pri dveh zaposlenih v konjiškem podjetju Baumüller Dravinja. Ta informacija ni bistveno vplivala na delo štaba civilne zaščite Občine Slovenske Konjice. Zadevo pomirja tudi konjiški župan Darko Ratajc. Gleda na znana dejstva so vodstvo podjetja pozvali, da v družbi zagotovijo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Danes so prostore družbe zaprli, jutri jih bodo razkužili. Napotilo štaba CZ pa je, da naj, če se bo to nadaljevalo, razmislijo tudi o zaprtju družbe. Župan poudarja, da sta oba okužena iz občine Kidričevo, tako da potrjenih okužb v konjiški občini za zdaj še ni. Na štabu so se danes dogovorili tudi, da danes na območju občine začne veljati prepoved kurjenja v naravnem okolju. Namen tega ukrepa je, da se delovanje prostovoljnih gasilskih društev zagotovi za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa.

Konjiški župan je ob tem dodal: “Prebivalce ponovno pozivamo, da spoštujejo navodila pristojnih služb ter da omejijo druženja, kot se priporoča. Je pa dejstvo, da se bo virus slej kot prej pojavil tudi v naši občini. Predvsem bi želel občane opozoriti in pomiriti, da naj ne povzročajo panike, da naj bosta komunikacija in obnašanje ljudi korektna, pomirjevalna. Tudi to bo nekoč minilo in morali bomo živeti skupaj še naprej.”