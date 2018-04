Konjiški župan Miran Gorinšek bo kandidiral za poslanca

Pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami se precej govori, da naj bi Slovenska ljudska stranka (SLS) v bitko poslala tudi župane. Da bo nabiral glasove za SLS v konjiškem volilnem okraju, je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE že potrdil konjiški župan Miran Gorinšek: “Dovolj je oblastnikov – povzpetnikov, ki gledajo zgolj na lastne interese, pri tem pa pozabljajo na ostale državljane. V stranki smo se dogovorili, da bomo združili moči in jaz se bom pridružil skupini županov, ki se bo na državnozborskih volitvah podala v boj za glasove. Da spremenimo odnos do države, poskrbimo, da bo bivanje v Sloveniji varno, da se začnemo gospodarno obnašati na vseh nivojih. Pri tem pa se naslonimo na lokalno pridelano hrano, na znanje domačih podjetnikov, strokovnjakov in kmetov.”

V današnji številki lokalnega časopisa NOVICE je objavljen tudi intervju z Gorinškom.