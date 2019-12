Konjiški župan je sprejel predstavnike negospodarstva

Občina je država v malem je na današnjem srečanju s predstavniki javnih zavodov in nekaterih organizacij v prostorih kleti Zlatega griča dejal konjiški župan Darko Ratajc. Občine imajo namreč vse, od vrtcev, šol, komunale, stanovanjskega podjetja, zdravstva, sociale, do kulture in športa, …. Ratajc se je povabljencev zahvalil za dobro delo v preteklosti in dodal: “Življenje ljudi je v veliki meri odvisno od vseh teh dejavnikov. In vsak bo moral še več narediti, da se bomo občani Slovenskih Konjic počutili dobro, da bomo imeli dobre pogoje za življenje in da bodo mladi ostajali doma.”

Na področju negospodarstva imajo Konjičani sicer precej izzivov. Prvi je izgradnja prizidka zdravstvenega doma. Čakata jih tudi prenova Doma kulture v Ločah in obnova osnovne šole Pod goro. (Jure Mernik)

1 od 5