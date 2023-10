Konjiški Zlati grič ima novega direktorja – to je pred enim mesecem postal David Hauerland. S podjetjem zaradi svojih bogatih izkušenj kot zunanji svetovalec še vedno sodeluje tudi Silvo Žižek, ki je bil direktor zadnja leta. Do kdaj naj bi to sodelovanje trajalo, nam v podjetju niso odgovorili, so pa povedali, da želijo tudi v prihodnje razvijati dejavnosti na področju vinogradništva in pridelave kakovostnih vin. Med njihovimi cilji je tudi izboljšati položaj igrišča za golf na zemljevidu slovenske in evropske golfske družbe. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)