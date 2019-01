Po izvolitvi Darka Ratajca za novega konjiškega župana je Zdravstveni dom Slovenske Konjice na hitro ostal brez direktorja. A naslednjega prvega moža zavoda so hitro našli, in to v svojih vrstah. Za vršilca dolžnosti direktorja so na seji sveta zavoda soglasno imenovali Dejana Verhovška, ki je bil že skoraj sedem let pomočnik direktorja. Verhovšek bo kot v.d. direktorsko delo lahko opravljal največ eno leto. Medtem pa bodo izpeljali vse postopke za imenovanje ‘rednega’ direktorja.