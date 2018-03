Konjiški Zdravstveni dom nadgrajuje preventivne programe

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je uspešno kandidiral na državnem razpisu za sofinanciranje nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalni skupnosti. Center za krepitev zdravja naj bi tako zaživel prav v teh dneh. “Gre za širitev preventivnih programov, ki jih izvajamo že zdaj, in sicer s kadri različnih profilov. Tu se bodo recimo vključevali kineziologi, dietetiki, pediatri, fizioterapevti, psihologi, … Občani lahko pričakujejo, da bomo vabili tako posameznike kot podjetja in druge organizirane skupine, da se vključujejo,” je napovedal direktor konjiškega Zdravstvenega doma Darko Ratajc. Projekt, za katerega so pridobili 334 tisoč evrov, bo sicer trajal do konca leta 2019.

