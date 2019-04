Konjiški Zdravstveni dom kupuje novo urgentno vozilo

Zeleno luč za nadaljevanje zastavljenega dela v tem letu so občinski svetniki po predstavitvi programa dela in finančnega načrta prižgali vršilcu dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejanu Verhovšku. Dobrih 254 tisoč evrov imajo planiranih za naložbe, med katerimi bo najdražji nakup novega urgentnega vozila (približno 160 tisoč evrov). Verhovšek je povedal, da so se prijavili na razpis ministrstva in računa, da bi lahko dobili tudi do 60 odstotkov denarja, ki ga potrebujejo za vozilo, s katerim bi zamenjali eno več kot deset let staro in že dotrajano vozilo. Intenzivno se pripravljajo tudi na dograditev zdravstvenega doma – letos si želijo vložiti vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek.

Najbolj pereč problem, s katerim se trenutno ukvarja vodstvo Zdravstvenega doma, je medicina dela. Zdravnica, ki je v Slovenskih Konjicah to dejavnost izvajala enkrat do dvakrat na teden, zdaj svojo dejavnost opravlja le v Celju, ker ima tam povečan obseg dela. Verhovšek pravi, da so bili aktivni pri iskanju tovrstnih zdravnikov, a jih preprosto ni na trgu.

Verhovšek je vodenje zavoda prevzel po izvolitvi dotedanjega direktorja Darka Ratajca za novega župana. Razpis za direktorja, na katerega se namerava prijaviti tudi Verhovšek, naj bi Svet zavoda objavil še to pomlad.

Foto: arhiv lokalnega časopisa NOVICE