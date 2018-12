Konjiški zasebni vrtec Mali grof: “Odločili smo se, da si prenehamo zatiskati oči!”

Vrnimo otrokom otroštvo. Pod tem sloganom v zasebnem vrtcu Mali grof v Slovenskih Konjicah uvajajo spremembe. V vrtec, ki ga v dnevnem varstvu obiskuje 85 otrok vseh starostnih skupin, bodo namreč postopoma uvedli enotna oblačila, ki pa so seveda neobvezna. Pogovarjali smo se s pedagoško vodjo vrtca Mali grof, Andrejo Kristan, ki je za portal novice.si, Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE pojasnila, zakaj so se tako odločili in kakšen je namen uvedbe poenotenih oblačil. Ta novost je namreč v javnosti sprožila živahno razpravo.

Kako ste prišli na idejo o enotnih trenirkah in majicah?

Živimo v svetu, kjer je vse tržno naravnano. Danes so otroci in starostniki najbolj izkoriščani, čeprav najbolj »zaščiteni«. Na teh dveh skupinah služi pol sveta. Otroke že v ranem otroštvu pričnemo nevede delati v odvisnike od zunanje podobe, obremenjene z iskanjem statusa v družbi – »skupini«, med vrstniki in odvisne od zadovoljevanja svojih čutov. Naši čuti so povezani z zaznavanjem zunanjega sveta. Ljudje smo več kot to, kar mi vidimo. Pomembno je, kako mi doživljamo sami sebe, kakšen je naš kolektivni duh in kakšen odnos imamo do življenja in sami do sebe. To se lahko razvije samo takrat, če se razvoj prične s pravimi vzgojnimi pristopi. Ta pa je odvisen od staršev (ki pa so vsi pod vplivom sodobnega časa in okolja) in njihovega odnosa do vzgoje. Vedeti pa je treba, da »te stvari« v ranem otroštvu nimajo svojega mesta. V tem ranem otroštvu je čas, ko se razvijajo moralne vrednote, oblikuje se predstava o tem, kaj je v življenju pomembno in kaj ni, kako v življenju najti svojo strast – izoblikovati si karakter, biti kreativen in biti v duhu svoboden. To bodo bodoče generacije potrebovale, ker bodo popravljale svet.

V našem vrtcu smo v zadnjih treh letih delali na medsebojnih odnosih, ker se največ učenja odvija preko vzora. Če otroke želiš naučiti sprejemanja, spoštovanja in umirjanja ter sprejemanja pravil, mu moraš to pokazati. Mi smo to kot strokovni delavci dosegli. Ko smo uredili sami sebe, smo bili sposobni opazovati, kaj gre narobe pri našem delu (poklicu). Opazili smo, da so otroci nervozni, nestrpni, razdraženi, prehitri (prehitro reagirajo, želijo biti vedno prvi), da se med sabo zbadajo, so nesproščeni, neprimerno oblečeni za dejavnosti v vrtcu itd.

Kako ste predlog predstavili staršem?

V mesecu marcu smo staršem naša opažanja najprej pisno predstavili in jih hkrati s primerno razlago naprošali, da jo sprejmejo. Odziv je bil različen, večina jih je sprejela, a pri delu z večjo maso ljudi vedno pride do kresanja različnih mnenj in predstav.

Nato smo v mesecu maju za starše pripravili predavanje iz naše prakse o tem, kako današnja oblačila (kamenčki, kotaleče bleščice, utripajoči čevlji, nalakirani nohti, super junaki …) vplivajo na obnašanje otrok in posledično na otroško igro ter udobje pri preživljanju časa v vrtcu. Tisti, ki so se odzvali in so prišli, so predlagali, da bi bila rešitev organizirati kakšne majčke ali kar celotna oblačila za v vrtec. Priznam, da o tem najprej nismo resnično razmišljali, ker sem bila mnenja, da bodo starši razumeli in se temu prilagodili – pač v dobro otrok. A vedno so izjeme.

Nato smo se odločili, da začnemo s septembrom vabiti starše na organizirana predavanja, ki so bila pripravljena na podlagi naših izkušenj in prav tako smo sami predstavili tudi mnenja strokovnjakov, ki že nekaj let predavajo po vsej Sloveniji in opozarjajo na pereče probleme. Odziv staršev naših otrok je bil skromen, bilo pa je zanimivo, da so se ga udeležili tudi starši otrok in strokovni delavci, ki niso v našem vrtcu.

Tako da bi lahko ocenila, da ta problem ni prisoten le v našem vrtcu, ampak tudi drugod. Mi smo tisti, ki smo se odločili, da si več ne zatiskamo oči, ampak uvedemo nekakšen ukrep, ki bo vrnil našim otrokom nazaj sproščenost, udobje in okolje, ki ni obremenjeno z zunanjimi ekonomsko pogojenimi dejavniki.

