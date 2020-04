Konjiški vrtec Mali grof: država bo pomagala tudi zasebnim vrtcem

Tudi vrtec Mali grof, edini zasebni vrtec v konjiški občini, je zaprt že od 16. marca oziroma od začetka uvedbe epidemije koronavirusa. »In naš vrtec bo zaprt vse do preklica. Zaposleni so doma in čakajo, da se zadeve normalizirajo. Verjamem, da se bo vse uredilo tako kot se mora. Sedaj je najpomembneje, da se držimo navodil in ostanemo zdravi,« poudarja direktorica Nina Sešlar.

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije je namreč vlado pozvalo, da v prvem paketu finančnih ukrepov za ublažitev posledic epidemiije zagotovi denar tudi za preživetje zasebnih vrtcev. Po besedah predsednice združenja Taje Steblovnik je vlada ugodila njihovim predlogom, kar pomeni, da javne in zasebne vrtce obravnava enakovredno. »Neplačevanje staršev v času epidemije je dejstvo, ki velja za vse izvajalce javnih storitev, torej tudi za zasebne vrtce. Ker pa smo zasebni vrtci zaradi tega ukrepa še posebej izpostavljeni, saj starši pokrivajo večji delež predšolske vzgoje kot v javnih vrtcih, smo morali zagotoviti ukrep, ki bo omogočil preživetje tudi zasebnim vrtcem,« je pojasnila Steblovnikova in dodala, da je s tem ukrepom zagotovljena ohranitev več kot 500 delovnih mest in več kot 5.000 mestih za predšolsko vzgojo v slovenskih zasebnih vrtcih.