Konjiški Štiblc brez počitniškega utripa

Medgeneracijski center Štib’lc na Slomškovi v Slovenskih Konjicah je vrata odprl na začetku lanskega poletja in nudil raznovrstne prostočasne aktivnosti. Živahen utrip je ohromila letošnja epidemija novega koronavirusa. Aktivnosti so izvajali ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov vse do razglasitve jesenske epidemije, ko so zaprli vrata.

Dejavna le 3 društva

Pred vnovično razglasitvijo epidemije so v Štib’lcu delovala le društva, ki so redni najemniki prostorov. To so Šahovsko društvo, konjiško Društvo prijateljev mladine – Štorkljina hiša in Turistično društvo. V mesecu septembru se je kot najemnik prostorov pridružilo še Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Vsa društva svojo pri dvoji dejavnosti upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kaj so počeli?

Kot je povedala Monika Marčinković, koordinatorica Štib’lca, si člani šahovskega društva pri-zadevajo za obuditev igranja šaha v živo s turnirji in odprtimi prvenstvi v šahu. Med lanskimi šolskim počitnicam so izvedli tudi šahovsko šolo. Ob petkih so vabili na šahovske partije.

Dejavno je tudi Društvo Prijateljev mladine s priljubljeno Štorkljino hišo. »Med poletjem je svoja vrata ponovno odprla tudi Štorkljina hiša. Zaradi nastale situacije Covida-19 so jo lahko obiskovali samo zdravi otroci in to ob predhodni najavi. V društvu so poskrbeli, da je bilo bivanje v Štorkljini hiši namenjeno druženju z vrstniki, ustvarjanju v delavnicah in gibanju na svežem zraku. V poletnim mesecih so načrtovali aktivnosti tudi izven Štorkljine hiše, predvsem pohode v okolici. Ves čas so se povezovali z ostalimi društvi in organizacijami v Slovenskih Konjicah. Tako so skupaj z njimi med drugim izvedli Branje pod krošnjami, glasbeno ustvarjalnico, športno-gibalne delavnico, delavnico za zdravje in dobro počutje ter delavnico grafike« je še dejala Marčnikovićeva. (Članek si v celoti preberite v tiskani izdaji NOVIC).

