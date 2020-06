Konjiški športni park počasi dobiva novo podobo

Spodnje košarkarsko igrišče v konjiškem športnem parku počasi dobiva novo podobo. Tam prenavljajo podlago, tribuno, koša in ograjo. Po napovedih, ki so jih dali na Občini Slovenske Konjice, pa naj bi v prihodnjih dveh letih obnovili še zgornje igrišča za košarko in hokejsko igrišče.

Sicer pa Konjičani športni park preurejajo že kar nekaj časa. Že pred začetkom del na ‘košarkarskem delu’ parka so se lotili ureditve prostora pri tenis igriščih. Zgradili so novi oporni zid, tribune, nadstrešek in ograjo. V parku so že postavili tudi novo sodobnejšo javno razsvetljavo z LED svetilkami.

Koliko denarja so v zadnjem obdobju vložili v športni park pa preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)