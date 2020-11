Konjiški Rdeči križ z novim vodstvom; nova predsednica je Špela Hlačar

Članice in člani Krajevne organizacije Rdečega križa Slovenske Konjice so novo predsednico Špelo Hlačar in podpredsednico Mojco Cerovšek izvolili na dopisnem volilnem občnem zboru. Hlačarjeva je nadomestila dolgoletno predsednico Marinko Hasenbihel, ki je to delo opravljala skoraj 50 let.

Plemenito delo

V konjiškem krajevnem odboru Rdečega križa so veseli, ker se je ekipi prostovoljk pridružilo še nekaj mlajših sodelavk. Program dala so zaradi epidemije novega koronavirsa morale prilagoditi razmeram. Tradicionalnega srečanje starejših od 70 let letos ne bo. »Prostovoljno delo je dragoceno poslanstvo, saj je povezano s programi, ki prinašajo pozitivno energijo v življenja starostnikov, osamljenih in tistih, ki potrebujejo pomoč drugih. Med drugim jih obiskujejo na domu, poskrbijo za obdarovanje ob visokem jubileju ter za priljubljeno Vozičkanje stanovalcev Lambrechtovega doma, ki letos zaradi epidemije prav tako ni mogoče,« pravi Petra Lamut.

Pobiranje članarine

Pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov je stalnica ob koncu leta. »Tako zbran denar gre za potrebe tistih posameznikov in družin, ki potrebujejo pomoč bodisi pri kritju osnovnih življenjskih stroškov bodisi pri nakupu šolskih potrebščin. Zato vas naprošamo, da naše prostovoljke, ki vas bodo obiskale v teh dneh s koledarji, sprejmete s sočutjem in razumevanjem, že vnaprej vsem hvala,« dodaja nova predsednica Špela Hlačar. Ob tem se zahvaljuje dosedanjemu prizadevnemu vodstvu, v katerem so bile poleg Marinke Hasenbicel še Elizabeti Vodopivec, Slavica Jevšenak in Jožica Bračun ter vsem ostalim prostovoljkam, ki so in še bodo pomagale.