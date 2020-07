Konjiški popotnik Oliver Tič hojo zamenjal za tek in hribolazenje

Konjiški popotnik se po nenačrtovani vrnitvi z nadaljše poti njegovega življenja zdaj pripravlja na Konjiški maraton in težko stavo, ki jo je izgubil na Radiu Rogla.

Konjičan Oliver Tič je sredi največje avanture svojega življenja pristal … v karanteni. Po 18 mesecih pustolovskega nomadskega življenja in več kot 11 tisoč prehojenih kilometrih Južne Amerike se je zaradi pandemije moral vrniti v Slovenijo, se ustaviti in celo osamiti.

Nemirnih nog ne more ukrotiti

“Na dan sem prehodil od 20 do 40 kilometrov in živel popolnoma drugače, tako da sem po vrnitvi doživel kar nekakšen šok. Vseeno pa je slovenska karantena veliko prijetnejša, kot bi bila kolumbijska,” pravi popotnik, ki se je marca po nenačrtovani vrnitvi v domovino zaradi varnosti za dva tedna prostovoljno osamil.

Pustolovsko življenje na cesti je tako zamenjal za, kot pravi, dolgočasno običajno življenje, ki ima vsekakor več dobrih plati, denimo posteljo in tuš vsak večer. Pravi luksuz v času, ko je še živel na prašnih cestah in nabiral kilometer za kilometrom. “Vsekakor pogrešam ta način življenja, ko ti vsak dan prinese nekaj novega, neznanega, ko nimaš večjih skrbi in se prepuščaš toku,” prizna avanturist, ki svojih nemirnih nog ne more ukrotiti. Niti v domačih Konjicah!

Septembra maraton, decembra ultramaraton?

Oliver je hojo po neznanih tujih cestah zamenjal za tek in hribolazenje po ljubi domači Konjiški gori.

Intenzivno se namreč pripravlja na septembrski Konjiški maraton. Redno teče, po 10, celo 21 kilometrov je že pretekel. Mačji kašelj za nekoga, ki je leto in pol prehodil po 30 kilometrov na dan! Pravzaprav ne, prizna Oliver. “Tek je popolnoma nekaj drugega. Veliko težji je od hoje, pri teku je drugačen način razmišljanja, terja drugačne priprave. Zdaj se moram le še odločiti, ali bom pretekel konjiško 10-ko ali 21-ko.”

A Oliver ne bi bil Oliver, če ne bi šel še korak dlje. “Razmišljam, da bi se decembra udeležil ultramaratona, torej 75 kilometrov teka. Vsekakor imam cilje!”

Za stavo ves dan na Skalo!

Ljubitelji pohodništva so ga v teh dneh zagotovo opazili tudi na Konjiški gori, zlasti na Skali. Oliver je namreč hrabro priznal poraz v marčevski radijski stavi z voditeljem Radia Rogla Iztokom Krajncem. Iztok je Oliverja takrat, še preden nas je ohromil virus, izzval: če se z uspešno opravljene poti po Amerikah vrne še pred 24-letko, torej pred koncem junija 2021, gre Iztok iz Konjic peš do Maribora, sicer pa mora Oliver v enem dnevu desetkrat osvojiti Skalo. VIDEO POGLEJ TU: KLIK

“Tako se v teh dneh že pripravljam na ta podvig, ki ga bom verjetno izpeljal konec počitnic,” je napovedal. Kaj pa to, da so ga v vrnitev domov prisilile objektivne okoliščine? “Nima veze!” pravi Oliver, ki ne mara izgovorov. “Podvig bomo izpeljali tako, da bo zabaven!”

Po Carlitos na konec sveta!

Medtem pa Oliver najbolj pogreša svojo živahno psičko Carlitos, ki jo je decembra rešil s perujskih ulic. Prisrčno malo sopotnico je moral za nekaj časa žal pustiti v Kolumbiji, kjer zanjo lepo skrbijo v prijetnem pasjem hotelu. A psičke ni zapustil, poudarja, ponjo bi šel tudi na konec sveta.

Carlitos je morala ostati v Kolumbiji, saj še nima vseh potrebnih dokumentov za pot v Evropo. Tako z Oliverjem čakata, da se izteče trimesečno obdobje po zadnjem pregledu krvi. “V Evropo bo lahko prišla po 22. juliju, toda bojim se, da Kolumbijci potniškega prometa ne bodo sprostili vse do konca avgusta. To pomeni, da zanjo dotlej ne bomo mogli urediti prevoza. Važno je, da je dobro, da lepo skrbijo zanjo.”

Nomadska duša

Oliverja čaka še en velik podvig, ki zahteva predvsem mirne noge in veliko potrpljenja: urejanje obsežnega video in foto arhiva s poti po Južni Ameriki. Svoje zgodbe, srečanja in doživetja želi deliti z drugimi, v obliki potopisov in morda še kako drugače.

Sicer pa se na cesto zagotovo vrača. Kdaj, je za zdaj nemogoče predvideti, a svoje nomadske duše ne more utišati. “Prej kot slej bom spet šel na pot. Morda bom nadaljeval to prekinjeno pot proti Aljaski, čeprav bi o tem zaradi lastne varnosti še veljalo temeljito razmisliti. Če ne grem nazaj v Južno Ameriko, pa grem kam drugam. Na svetu je še ogromno cest in poti!”

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE; FOTO: Radio Rogla, Facebook)