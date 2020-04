Konjiški policisti lani obravnavali manj kaznivih dejanj in prometnih nesreč

Na območju treh občin – konjiške, vitanjske in zreške, ki jih pokriva Policijska postaja Slovenske Konjice, je bilo lani v primerjavi z letom pred tem manj kaznivih dejanj in manj prometnih nesreč.

Lansko škodo, povzročeno s kaznivimi dejanji, so ocenili na 1,4 milijona evrov. Policisti so sicer obravnavali 378 kaznivih dejanj – preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje pa je bila nekaj manj kot 36-odstotna. Na avtocestnih počivališčih Tepanje so v letu 2019 obravnavali 63 kaznivih dejanj – največ, in sicer 26, je bilo tatvin goriva iz tovornih vozil.

Število prometnih nesreč na širšem Konjiškem se je lani zmanjšalo za skoraj 5 odstotkov. ‘Števec’ se je ustavil pri številki 241, življenja pa so izgubile tri osebe.

Več o tem, kakšno delo in koliko dela, so imeli policisti lani, pa v eni naslednjih številk lokalnega časopisa NOVICE.

Foto: arhiv PGD Slovenske Konjice