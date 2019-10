Konjiški plesalci navdušili

Mladi plesalci Plesne šole Jay Dance Studio iz Slovenskih Konjic in Kranja so na svetovnem prvenstvu v Nemčiji osvojili drugo mesto v hip-hopu. Navdušili so s 7-minutnim nastopom. Njihov trener in koreograf Jernej Šerjak pravi, da gre za izjemen uspeh, saj je bila konkurenca zelo močna. »Svetovnega tekmovanja se udeležujejo po tri najboljše uvrščene skupine z državnega tekmovanja. Tako se za čim boljše uvrstitve poteguje več 10 tisoč plesalcev iz različnih držav, tudi iz Združenih držav Amerike. Tekmovanje traja kar teden dni,« pojasnjuje Šerjak. Tekmovanje je razvrščeno v več kategorij, 70-članska plesna skupina Jay Dance studia, v kateri je bilo 30 Konjičanov in 40 Kranjčanov je nastopila v kategoriji hip-hop produkcije. Nastop je lahko dolg od 5 do 8 minut. Strokovna komisija ocenjuje zgodbo, scenografijo in težavnost plesnih stilov.