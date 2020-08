Konjiški OMV z razširjeno ponudbo spet odprt

Prenovljeni bencinski servis OMV v Slovenskih Konjicah je ponovno odprl svoja vrata. Poleg goriv iz družine MaxxMotion, po novem ponuja tudi gastronomsko ponudbo VIVA ter različne storitve v sklopu Multi točke.

Spiti je mogoče kavo VIVA Café, ki ima certifikat FAIR TRADE, kar pomeni, da so pridelovalcem kave zagotavljane ustrezne delovne razmere in pravično plačilo. Na prenovljeni bencinski črpalki se stranke lahko okrepčajo tudi s svežimi pekovskimi izdelki in osvežilnimi napitki ter prigrizki blagovne znamke VIVA. Njihovi VIVA izdelki so, kot pravijo, pripravljeni iz zdravih sestavin, so brez dodanih sladkorjev in umetnih dodatkov, pri čemer OMV želi slediti željam svojih gostov.

Poleg tega so na novo postavili Multi točko, ki obiskovalcem omogoča plačevanje položnic, polnjenje prenosnega telefona, vplačevanje športnih stav, nakup vstopnic za prireditve in podobno. (Z. M.)