Konjiški občinski svet začel z delom, vajeti prevzel nov župan

Na prvi redni oz. konstitutivni seji so se pozno popoldne zbrali člani novoizvoljenega občinskega sveta Občine Slovenske Konjice. Na njej so potrdili mandate novoizvoljenim svetnikom in se seznanili z izvolitvijo novega župana Darka Ratajca. Slednji se je ob uradni potrditvi najprej rokoval z vsakim od svetnikov oziroma svetnic. Sledila je slavnostna zaprisega župana nato pa je zbranim spregovoril še nekaj besed. Prvo sejo je vodil najstarejši svetnik Anton Ofentavšek. Čeprav je za 23-članski konjiški občinski svet bila to prva seja, pa so že opravili prvo glasovanje in imenovali tričlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ).

Po uradnem delu je sledil še kulturni program, v katerem se je Darko Ratajc zahvalil Miranu Gorinšku za uspešno dvanajstletno vodenje Občine Slovenske Konjice. Miran Gorinšek pa je novemu konjiškemu županu predal simboličeni in pravi ključ občine.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.