Konjiški nogometni praznik – Dravinja proti Mariboru + FOTO

Nogometni praznik so danes pripravili v Slovenskih Konjicah. Domači tretjeligaš – Dravinja, je odigral pripravljalno tekmo z Mariborom. Slovenski državni prvaki so že sredi intenzivnih priprav na novo sezono, medtem ko bodo Konjičani uradno s pripravami začeli 8. julija. Favorizirani Mariborčani so upravičili vlogo velikih favoritov in zmagali z 0:10, a rezultat tokrat ni bil najpomembnejši. Pomembnejše je bilo dobro vzdušje, ki so ga na polnih tribunah pomagali ustvariti člani konjiških Viol, ki letos praznujejo 20-letnico.

1 od 35