Konjiški maturantje so zaplesali

V praznično okrašeni konjiški športni dvorani so se predzadnjo januarsko soboto na maturantskem plesu vrteli dijaki zaključnih letnikov Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče. Skupaj s plesalci je letos na plesni pod stopilo 55 plesnih parov, ki so vse od prve polovice meseca oktobra vsak petek vadili korake za pet slik četvorke in kar deset drugih plesov.

Zbrani so večer začeli slovesno – ubrano so zapeli maturantsko himno Gaudeamus igitur, nato pa začeli plesati. V prvem delu so odplesali četvorko, angleški in dunajski valček, tango, foxtrot ter blues. Vse zbrane je najprej nagovorila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič in med drugim povedala: »Težko pričakovano praznovanje v tem večeru nas nedvomno prevzema z mladostjo in navdaja s ponosom, da ste del nas, naše skupne zgodbe. Maturantje, verjamem da ste prijetno vznemirjeni, veseli, saj je to vaš ples, vaš večer. In čudoviti ste.«

Dijaki so na ples povabili direktorico in svoje razrednike, pa tudi starše, ki so se na plesišču ponosno vrteli s svojimi hčerami in sinovi in marsikdo je potočil solzo ali dve. Ob polnoči so vsi zbrani zaplesali še polnočno četvorko, ob kateri so se zelo zabavali. Po nekaj plesih je sledilo še sladkanje s torto ter druženje do zgodnjih jutranjih ur.

Več in podrobneje v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšel včeraj.

Foto: Foto studio Nareks