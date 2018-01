Konjiški maraton tudi letos bo!

Tudi 6. Konjiški maraton bo. To je najpomembnejše sporočilo po včerajšnjem razširjenem kolegiju organizacijske ekipe, ki dogodek pripravlja. Tradicionalno bodo tekači po konjiških in zreških ulicah tekli zadnjo septembrsko nedeljo (30. septembra 2018). Predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona Anton Noner je poudaril, da jih seveda znova čaka veliko dela. Lani je denimo več kot 200 prostovoljcev skupaj opravilo približno 5.000 ur prostovoljnega dela. Organizacija takšnega dogodka pa zahteva približno deset mesecev aktivnega dela. Konjiški maraton bo sicer tudi letos štel za državno prvenstvo v cestnih tekih na 10 kilometrov. Novost pa je, da so se prireditvi ‘pridružili’ tudi veterani, ki se bodo na letošnjem tekmovanju potegovali za naslove državnih prvakov v malem maratonu.