Konjiški maraton ima svoje prostore

Prireditev Konjiški maraton je zrasla do te mere, da organizatorji, ki se dobivajo vsaj enkrat tedensko, septembra pa praktično vsak dan, potrebujejo svojo pisarno in skladišče. Prostor, ki so ga najeli, so pokazali pred dnevi, ko je bil predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona Anton Noner vidno zadovoljen: “Lokacija je najboljša možna. Bolj primerne, kot je ta, na mestu starta in cilja našega maratona, ne more biti.”

Spomnimo: 7. Konjiški maraton bo v nedeljo, 29. septembra.