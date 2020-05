Konjiški maraton: delajo in sprejemajo prijave

Organizatorji Konjiškega maratona so kot vedno optimisti in verjamejo, da se bo v Sloveniji vse odvilo v odlično smer. “Zato priprave na 8. Konjiški maraton potekajo, sicer morebiti v malo upočasnjenem tempu, ampak vse teče proti zadnji septembrski nedelji,” poudarja predsednik organizacijskega odbora Anton Noner, ki ga veseli tudi, da imajo za to obdobje leta v primerjavi z minulimi leti že kar nekaj prijav tekačev. Še posebno veseli pa so pri Konjiškem maratonu, ko vidijo številne tekače, ki upoštevajo njihovo vodilo ‘Trenirajmo sami, da bomo septembra tekli skupaj’. “In zdaj dobro kaže, da tudi treningi od prihodnjega tedna ne bodo več potekali brez strokovne pomoči naših trenerjev,” je dodal Noner. (Jure Mernik)