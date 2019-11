Konjiški maraton beleži največji porast udeležencev

Udeležba na tekaških prireditvah po svetu pada že od leta 2016. Tako so ugotovili v eni od svetovnih raziskav. Takšen trend se je pokazal tudi že na Ljubljanskem maratonu, največji slovenski tekaški prireditvi. So pa v Sloveniji tudi takšni teki z več kot 1.000 udeleženci, kjer udeležba še raste. Po podatkih, zbranih na Facebook profilu ‘Slo maraton’, so letos v primerjavi z lani največji porast zabeležili na Konjiškem maratonu, na katerem je teklo 15,61 odstotka več tekačev kot lani. S 13,5-odstotnim porastom je na drugem mestu tek ‘Red Bull 400’ v Planici. Razlika do tretjeuvrščenega na tej lestvici – Bovec maratona, je že precej večja. Tam so namreč na-šteli za 6,8 odstotka več tekačev kot lani. (Jure Mernik)

