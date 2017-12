Konjiški likovniki in fotografi obeležili 45 let

Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice je ob 45. obletnici delovanja v konjiškem Domu kulture odprlo razstavo. Ob slovesni priložnosti sta društvu priznanji za kulturno-umetniško bogatitev lokalne skupnosti podelila Miran Gorinšek, konjiški župan, in Breda Slapnik, vodja konjiške izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Marja Majer Cuk, predsednica društva, pa je simbolična darila za uspešnih ter umetniško plodnih 45 let podelila še vidnejšim članom društva in tudi predstavnikom podpornih ustanov.

Na slovesni otvoritvi, ki jo je povezovala Jerneja Ristič Levart iz Centra za kulturne prireditve, so likovno in fotografsko umetnost z glasbeno prepletle citrarka Franja Kočnik, flavtistka Ema Levart in vokalistka Živa Kalar. Priljubljen lokalni likovni motiv o sv. Juriju pa je v vlogi dojilje Loti doživeto obnovila Ela Dolšak.

Razstavo, ki poleg skulptur in nekaj fotografij združuje dela najrazličnejših likovnih tehnik in motivov, si bo mogoče ogledati vse do konca januarja 2018. Večina umetnin je tudi naprodaj.

Več o slovesni otvoritvi pa naslednji teden v lokalnem časopisu Novice.