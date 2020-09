Konjiški Lambrechtov dom: Spet prepovedani obiski

Lambrechtov dom za ostarele v Slovenskih Konjicah znova zapirajo za obiskovalce. Zaprt bo od jutri (sobote) in najmanj dva tedna. Prav tako niso dovoljeni izhodi stanovalcev izven območja doma.

Kot je povedala direktorica mag. Irena Vozlič Stjepčević, so se za ta ukrep odločili zaradi ponovnega poslabšanja razmer, povezanih z novim koronavirusom. »Glede na to, da so v lokalnem okolju okužbe s Covid-19 ponovno v porastu, menimo, da je najbolj smiselno, da se za nekaj časa osamimo. Odločitev podpira tudi stroka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter naš domski zdravnik, s katerim smo podrobneje analizirali aktualne razmere. Zaposleni pa bomo še naprej skrbeli, da se bodo naši stanovalci čim bolje počutili,« še podarja direktorica in dodaja, da bodo informacije o zdravstvenem stanju in počutju stanovalcev na voljo po telefonu, in sicer vsak dan od 9. do 18. ure.

Kot še pravi Vozlič Stjepčevićeva, si želijo, da bodo stanovalcem lahko čim prej omogočili vnovično snidenje s svojci in prijatelji. Spomnimo, da je bil Lambrechtov dom več tednov zaprt tudi spomladi, v času epidemije. Tako so preprečili okužbe.

