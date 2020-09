Konjiški Lambrechtov dom: Za zdaj brez okužb!

Zaprtje doma za obiskovalce in dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov se obrestuje, saj v konjiškem Lambrechtovem domu za zdaj uspešno kljubujejo širjenju okužb.

A so prejšnji teden morali štiri stanovalce izolirati v sivo cono, dva zaposlena pa sta morala ostati doma v samoizolaciji. Bili so namreč v stiku z zunanjo strokovno osebo, za katero se je kasneje izkazalo, da je okužena. Štiri stanovalce in oba zaposlena so testirali dvakrat v razmaku petih dni. Tako prvo kot ponovitveno testiranje je pri vseh ovrglo sum okužbe.

Absolutne varnostni ni

Ko so prejeli rezultate testiranj, so stanovalce iz sive cone oziroma izolacije lahko znova namestili v njihove sobe, zaposlena pa sta se lahko vrnila na delovno mesto. Vendar se po besedah direktorice doma mag. Irene Vozlič Stjepčević zavedajo, da se tveganje za okužbe iz dneva v dan povečuje. »Dejstvo je, da virus Covid-19 ponovno povzroča številčnejšo obolevnost, ki se bo iz meseca v mesec stopnjevala. Agresija, ki jo kaže virus zelo hitro vstopa v življenje posameznikov, družin in skupnosti. Bolezen je zelo težko obvladati že v družinskem okolju, veliko težje pa v skupnosti kot je naš Lambrechtov dom s 160 stanovalci in 105 zaposlenimi. Hvaležni smo za vsak dan, ki mine brez zaznavnosti bolezni. Trudimo se biti dosledni pri izvajanju vseh preventivnih ukrepov. To je zasluga vseh zaposlenih. A nihče ne more dati zagotovila, da virus nekoč ne bo vdrl tudi v naše domsko okolje,« poudarja direktorica. Lambrechtov dom tako do nadaljnjega ostaja zaprt za obiskovalce. Gibanje stanovalcev znotraj in v okolici doma poteka normalno.