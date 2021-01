Konjiški Lambrechtov dom: Trenutno dva stanovalca pozitivna na covid-19

V konjiškem Lambrechtovem domu sta trenutno dva stanovalca pozitivna na covid-19. Enega od njiju so zaradi zdravstvenih zapletov odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje, drugi okužen stanovalec pa je nameščen v rdeči oziroma izolirani coni doma.

V Lambrechtovem domu imajo poleg rdeče, vzpostavljeno tudi sivo cono v 2 nadstropju stanovanjskega dela doma, v katerem je 16 stanovalcev. V sivi coni so tisti stanovalci, ki so bili morda v stiku z okuženo osebo, vsem bodo bris ponovno vzeli jutri – v četrtek. V sivi in rdeči coni se obiski zaenkrat ne izvajajo, so pa obiski mogoči v drugih enotah doma, in sicer med tednom od ponedeljka do petka. Obisk morajo svojci stanovalcev po telefonu napovedati v socialno službo doma. V konjiškem Lambrechtovem domu biva 160 stanovalcev, zanje skrbi 110 zaposlenih.

1 od 5