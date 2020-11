Konjiški Lambrechtov dom: Trenutno 24 okuženih; med zaposlenimi opravljajo hitre teste

Kot je povedala direktorica Lambrechtovega doma mag. Irena Vozlič Stjepčević, je trenutno okuženih 24 stanovalcev. Nameščeni so v rdeči coni, ki so jo zdaj uredili v matičnem domu, znotraj ene enote. Torej so izolirani od ostalih enot. Se pa stanovalci znotraj rdeče cone normalno gibajo in se družijo. Nihče ni zaprt v sobi.

V kolikor bo stanje stabilno, brez večje dodatne obolevnosti, se bo po besedah direktorice ta enota konec tedna ponovno »spremenila« v navadno enoto. Siva cona, ki je bila vzpostavljena na starejšem delu doma zdaj sameva, saj ob kontrolnih brisih tam ni bilo odkritih na novo okuženih. Stanovalci lahko gredo normalno na teraso, na balkon in pred dom. Upoštevati morajo priporočeno razdaljo ter nositi kirurško masko.

»Najpomembneje je, da doslej med okuženimi stanovalci v našem domu ni prišlo do zapletenih zdravstvenih stanj, nekaj jih ima rahlo povišano telesno temperaturo, tudi počutijo se nekoliko slabše kot sicer. Kar je povsem razumljivo. So zelo potrpežljivi in z razumevanjem sprejemajo situacijo. Veseli smo, da se je iz celjske bolnišnice vrnil stanovalec, ki se je tam zdravil zaradi zapletov pri okužbi z novim koronavirusom, sicer se tam zdravita še dva stanovalca« dodaja direktorica.

Hitri testi

Sicer pa v Lambrechtovem domu že skoraj mesec dni izvajajo hitre teste med zaposlenimi. Ti pokažejo rezultat v 15 minutah. A njihova zanesljivost ni 100-odstotna. »Bojimo se lažno negativnih rezultatov, ki so lahko zavajajoči. Vsekakor je še vedno najpomembnejša dosledna uporaba zaščitne varovalne opreme, temeljito in pogosto prezračevanje prostorov, razkuževanje rok, površin zraka v notranjosti doma,« poudarja.

Komunikacija med stanovalci in njihovimi svojci je ves čas zagotovljena po telefonu in video klicih. Kadar zaznajo potrebo po obisku svojca, ga omogočijo. (Več v četrtkovi izdaji NOVIC)

