Konjiški Lambrechtov dom: Še vedno uspešno kljubujejo okužbi s covidom-19

Dobra novica prihaja iz konjiškega Lambrechtoveha doma s 180 stanovalci, v katerem ni okuženih z novim koronavirusom. Tako je že od razglasitve prvega vala epidemije meseca marca. Je pa že kar nekaj zaposlenih zaradi suma na okužbo moralo v karanteno.

Konjiški Lambrechtov dom je tako eden redkih v Sloveniji, v katerem okužbe za zdaj uspešno preprečujejo. A se po besedah direktorice Irene Vozlič Stjepčević zavedajo, da se to lahko v hipu spremeni. Da se ne bi, si bodo še naprej prizadevali z doslednim upoštevanjem preventivnih ukrepov. Prepoved obiskov tako ostaja. Nadaljujejo tudi z rednim opravljanjem brisov. Nazadnje so jih opravili pri štirih zaposlenih in vsi so bili negativni. Od petih zaposlenih, ki so bili v karanteni, pa se je eden že lahko vrnil na delo.