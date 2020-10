Konjiški Lambrechtov dom: Rdeča cona predvidena v župnijskem domu

Z vsemi preventivnimi ukrepi si v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah prizadevajo, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Za zdaj niti med zaposlenimi niti med stanovalci ni okuženih. Kot še pravi direktorica doma Irena Vozlič Stjepčević, so že v času pomladne epidemije uredili bele, sive in rdeče cone. Belo območje pomeni bivalne prostore, v katerih bivajo zdravi stanovalci, sive pa so tisti prostori, v katerih živijo stanovalci, ki čakajo na izvid brisa na Co-Vid-19. To cono so za 5 oseb v domu arhitekturno uredili že v pomladnih mesecih.

Rdeča cona v župnijskem domu

Rdeča cona je območje, kamor bi namestili stanovalce, katerih bris bi bil pozitiven. »Ker iz epidemiologije vemo, da je za preprečevanje širjenja nalezljivih obolenj najboljše, da se bolne osami, smo že spomladi naredili načrt bivanja v rdečem območju. Prostor zanj smo predvideli v župnijskem domu v dogovoru z Nadžupnijo, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo in lokalno skupnostjo,« pojasnjuje direktorica in dodaja, da imajo bi pri morebitnih selitvah pomoč prostovoljcev, Civilne zaščite, gasilcev in reševalne službe zagotovljeno. Vzpostavitev treh con pa pomeni trikrat večjo potrebo po kadrih, saj je prehajanje delovnih ekip, med conami, prepovedano. »Istočasno vemo, da smo zaposleni v domovih in bolnišnicah samo ljudje, ki imamo pravico do normalnega družinskega življenja. In dejstvo je, da tudi zaposleni zbolevamo. Okužba z novim koronavirusom v domu ali v bolnišnicah s strani kogarkoli lahko ohromi delovanje tovrstnih inštitucij,« še poudarja Irena Vozlič Stjepčević. Sicer pa so v Lambrechtovem domu še vedno mogoči vnaprej napovedani obiski. Po zagotovilih direktorice bo tako ostalo, dokler bodo zdravstvene razmere v domu stabilne.

