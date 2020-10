Konjiški Lambrechtov dom: Razmere v domu ostajajo stabilne

V konjiškem Lambrechtovem domu od pomladi uspešno kljubuje pretečim okužbam z novim koronavirusom. V domu so hvaležni, da je tako, a se zavedajo, da se razmere že jutri lahko poslabšajo. Po besedah direktorice doma mag. Irena Vozlič Stjepčević življenje znotraj doma poteka po ustaljenih tirnicah. Stanovalci se med seboj druži-jo, zaposleni delajo predano in odgovorno, a pod velikim pritiskom.

Če bi se okužilo več zaposlenih naenkrat?

Predstavniki domov za ostarele že dlje časa opozarjajo, da so kadrovski normativi zastareli in ne zagotavljajo optimalnega dela, niti v normalnih razmerah, kaj šele v takšnih, ki smo jim priča danes. Epidemija novega koronavirusa je ta problem znova privlekla na površje. »Za naš zavod, Lambrechtov dom, lahko povem, da smo se v zadnjih letih kadrovsko nekoliko okrepili, zato v tem trenutku še nimamo večjih težav. Ko pride do odsotnosti zaposlenega zaradi bolezni ali starševskega varstva, se situacija poslabša. V primeru okužbe s Covid-om19 pri zaposlenih, velja isto, kot pri vseh ostalih državljanih. Sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, saj so oni tisti, ki odrejajo gibanje okuženih. Glede na zelo hitro širjenje virusa, se že kar nekaj tednov ukvarjamo s karantenami zaposlenih. A dejstvo je, da jih bomo lahko zagotavljali tako dolgo, dokler ne bo prišlo do izpada pri izvajanju oskrbe ter zdravstvene nege stanovalcev in uporabnikov pomoči na domu. Ne pozabimo, da za belo, sivo in rdečo cono potrebujemo tri vrste kadrovskih ekip. Če bo prišlo do številčnejše obolevnosti med zaposlenimi. računamo na solidarnost znotraj domov celjske regije in lokalnega zdravstvenega doma,« je povedala direktorica. (Več v jutrišnjih NOVICAH).