Konjiški Lambrechtov dom – postavili kar dva mlaja

Pred vrati so prvomajski prazniki. Pred Lambrechtovim domom v Slovenskih Konjicah že stojita dva mlaja. Pravijo, zakaj bi imeli le enega, če imamo lahko dva. Danes so zavihali rokave in ju postavili pri vhodu v dom. Ob tem pa so se, kot še poudarjajo, tako zaposleni kot stanovalci prijetno zabavali. Posladkali so se z buhteljni, kavico in sladoledom. Pri transportu mlaja jim je tudi letos pomagal gradbena trgovina G7 iz Stranic oziroma Tomaž Goršek. Kot so še zapisali na FB strani doma, z navdušenjem pozdravljamo mesec maj in ga naprošajo, da naj bo srečen, prijazen, zabaven, topel, zdrav in poln lepih spominov. Spomnimo, v Lambrechtovem domu ni okuženih z novim koronavirusom niti med stanovalci niti med zaposlenimi.

1 od 6