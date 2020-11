Konjiški Lambrechtov dom: Okuženih že 12 stanovalcev

V konjiškem Lambrechtovem domu je trenutno 12 stanovalcev okuženih z novim koronavirusom. Večina od njih se za zdaj dobro počuti, eden je na zdravljenju v celjski bolnišnici in nima pridruženih bolezni.

Vir okužb?

Obstaja možnost, da jih je okužil kdo od zaposlenih, bolj verjetno pa se jim zdi, da se je okužba prenesla od stanovalcev, ki so bili na zdravljenju v Splošni bolnišnici Celje. Po vrnitvi v dom so jih sicer namestili v izolacijo in jim odvzeli brise, ki so bili sicer negativni. Po ugodnem prvem rezultatu, so se nemoteno gibali po domu. Ko so jih po tednu dni znova testirali, pa je bil rezultat pozitiven. Po odvzemu brisov vseh, ki so imeli stike z očitno asimptomatskimi stanovalci, je sedaj potrjenih 12 primerov okužbe, eden se zdravi celjski bolnišnici.

Nameščeni po conah

V Lambrechtovem domu so se proti vdoru okužbe uspešno borili približno devet mesecev. Spomnimo, da so prepoved obiskov uvedli že konec februarja, pred marčevsko razglasitvijo epidemije ter dosledno upoštevali preventivne ukrepe. Kot je še povedala direktorica doma Irena Vozlič Stjepčević, so ponosni, da so varno okolje zagotavljala relativno dolgo časa, zato verjamejo, da bodo kos tudi novim razmeram. »Stanovalce, ki so okuženi s covidom-19 smo namestili v rdečo cono, ki smo jo že pred časom uredili v bližnjem župnijskem domu. Za zdaj so v dobri kondiciji in večina od njih ne kaže tipičnih znakov obolevnosti. Zanje skrbijo strokovno usposobljeni domski zdravstveni delavci, v posebni zaščitni varovalni opremi. Ostali stanovalci, teh je 68, ki bivajo v »sivem« delu doma – enako kot potrjeno pozitivni – pa ostajajo v svojih sobicah. To pomeni, da se ne družijo med sabo, niti ne s tistimi, ki so v coni zdravih, torej v beli coni. Seveda spremljamo zdravstveno stanje in počutje vseh, ki živijo pri nas,« je pojasnila direktorica.

Za vzpostavitev in ločevanje vseh vrst con potrebujejo več kadra. Zato so jim na pomoč so priskočile sodelavke, ki sicer delajo na terenu v službi pomoči na domu ter zaposleni iz Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. (B. F.)

Razmere v Lambrechtovem domu pozorno spremljamo, več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC.