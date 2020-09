Konjiški Lambrechtov dom: Ni potrjenih okužb s Covid-19

Iz konjiškega Lambrechtovega doma za ostarele prihaja dobra novica.

Testiranja na okužbo z novim koronavirusom, ki so jih opravili pri štirih stanovalcih in dveh zaposlenih so negativna.

»Za zdaj se tako stanovalci kot zaposleni dobro počutimo. Vsi opravljeni testi na Covid-19 so negativni. Vemo pa, da obstaja visok riziko tveganja za vdor virusa tudi v naš dom. Da bi čim bolj zmanjšali to možnost, dosledno izvajamo vse preventivne ukrepe, ki nam jih nalaga Inštitut za nacionalno zdravje,« je povedala direktorica doma mag. Irena Vozlič Stjepčević.

Lambrechtov dom ostaja do nadaljnjega zaprt za obiskovalec. Teh je v domu 160.