Konjiški Lambrechtov dom: Kmalu spet mogoči obiski

Pred tednom dni smo poročali, da je v Lambrehtovem domu 24 okuženih, v zadnjem tednu pa med stanovalci niso odkrili novih okužb. So pa na covid-19 pozitivni štirje zaposleni, ki so v izolaciji, njihovo počutje je stabilno. Po besedah direktorice doma mag. Irene Vozlič Stjepčević, obolevnost načeloma pada. »Občasno koga doleti težji potek bolezni z visoko vročino, kašljem in težjim dihanjem. Vsem, ki potrebujejo kisik, ga zagotovimo. V celjski bolnici se ne zdravi več nihče od naših stanovalcev, saj se je te dni vrnil tudi gospod, ki je bil tja poslan pred nekaj tedni,« je še pojasnila direktorica. Konec tedna bodo v Lambrechtovem domu začeli s postopnim sproščanjem ukrepov, ki se nanašajo prepoved obiskov. Svojcem stanovalcev bodo ponovno omogočili srečanje. Protokol velja tak kot že vse leto. Obisk bodo omogočili zdravim odraslim osebam, ki ga morajo najaviti po telefonu v socialno službo doma. Med obiskom bo potrebo upoštevati preventivne ukrepe.

