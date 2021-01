Konjiški Lambrechtov dom: Jutri druga pošiljka cepiva

Jutri (v sredo) naj bi v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah prejeli drugo pošiljko cepiva proti covidu-19. Pričakujejo 20 doz, cepiti nameravajo 15 stanovalcev, ostalo cepivo bodo porabili za cepljenje zaposlenih.

Spomnimo, da so prvo pošiljko cepiva v Lambrechtovem domu prejeli konec decembra, natančneje 28. decembra. Takrat so cepili 60 stanovalcev in 5 zaposlenih. Prednost so imeli tisti, ki okužbe z novim koronavirusom še niso preboleli. Vsi, ki so bili cepljeni in še bodo, so podpisali izjavo, da s cepljenjem soglašajo. V konjiškem Lambrechtovem domu biva 160 stanovalcev, zanje skrbi 110 zaposlenih.