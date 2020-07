Konjiški Lambrechtov dom in korona: Znova poostrili varnostne ukrepe

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Z okužbami z novim koronavirusom se soočajo v različnih koncih države, tudi v sosednjih občinah Oplotnica, Šentjur in Celje. Zato je Lambrechtov dom v Slovenskih Konjicah od ponedeljka ponovno zaprt za obiskovalce. Prav tako niso dovoljeni izhodi stanovalcev izven domskega območja. Sicer pa znotraj doma življenje teče v ustaljenem ritmu.

Bele, sive in rdeče cone

Kot še pravi direktorica Lambrechtovega doma mag. Irena Vozlič Stjepčević, so v stanju pripravljenosti že od konca februarja, ko so dom za obiske zaprli prvič. »Želeli smo si vsaj malce oddahniti od stresnih razmer v minulih mesecih, a si počitka očitno ne bomo mogli privoščiti. Virus nas je prisili, da smo spremenili organizacijo dela in življenja v domu. Spremeniti smo morali svoj način razmišljanja ter k temu spodbujati tudi stanovalce in njihove svojce. Vse bolj jasno postaja, da ne gre za izredne razmere, ampak se bomo morali navaditi živeti z virusom Covida19,« še pravi direktorica.

Ministrstvo za zdravja je izdalo navodila, da morajo v domovih za ostarele uvesti območja bele, sive in rdeče cone. V beli coni so zdrave oseb; v sivi coni so oseb, ki čakajo na izvid brisa; v rdeči coni pa bivajo okužene osebe. »Zato smo morali v domu urediti prostore za tovrstno razvrstitev. Seveda se vse navedene cone ne smejo križati med seboj, to pomeni, da je strogo ločeno, v vseh segmentih. Ne smejo se mešati niti stanovalci, niti zaposleni, niti kakršnikoli predmeti,« pojasnjuje Vozličeva in dodaja, da jim bo za neprekinjeno zagotavljanje varstva v vseh treh conah zmanjkalo kadra. (Več preberite v lokalnem časopisu NOVICE)