Konjiški Lambrechtov dom: Dva stanovalca okužena z novim koronavirusom

V konjiškem Lambrechtovem domu so pri dveh stanovalcih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Gre za prva primera okužbe v domu s 180 stanovalci. Kako sta se okužila, še ne vedo.

Vir okužb naj bi bil znan v kratkem. Kot še pravi direktorica doma Irena Vozlič Stjepčević, se oba okužena stanovalca za zdaj dobro počutita, razmere v domu pa ostajajo stabilne in pod strokovnim nadzorom. Na primer okužbe so bili po besedah direktorica pripravljeni, saj so v bližnjem župnijskem domu uredili rdečo cono, ki je predvidena za bivanje okuženih oseb. Tako nimajo stika z ostalimi stanovalci.

Obiski v Lambrechtovem domu tako še naprej ostajajo prepovedani, še vedno pa se lahko svojci stanovalcev za termin videoklica dogovorijo v socialni službi doma. Svojce stanovalcev prosijo, naj v dom ne prinašajo priboljškov, še vedno pa lahko prinašajo časopise, revije in sporočila z dobrimi željami.