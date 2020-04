Konjiški Lambrechtov dom dobil dodatno ograjo, na Zreškem poostren nadzor

Da bodo lahko oskrbovanci konjiškega Lambrechtovega doma prihajajoče toplejše dni izkoristili tudi na prostem, so okoli doma postavili dodatno ograjo, ki bo preprečila neposredne stike z ostalimi osebami. Nekateri svojci so namreč kljub pozivom, naj tega ne počnejo, poskušali stopiti v stik z oskrbovanci.

V Zrečah pa so ob koncu tedna s pomočjo prostovoljcev in domačih gasilcev opravili dezinfekcijo pred trgovinami in na tržnici. Starejšim od 70 let so delili zaščitne maske. Poostreno pa so policisti, redarji in člani ZŠAM Zreče nadzirali, kako ljudje spoštujejo prepoved gibanja zunaj svojih občin in zbiranja na javnih površinah. Predvsem aktivni so bili na Rogli. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice