Konjiški Lambrechtov dom: Danes prva cepljenja proti covidu-19

S cepljenji proti covidu-19 danes začenjajo tudi Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah.

Cepivo je v konjiški Lambrechtov dom prispelo včeraj. Kot je povedala direktorica doma Irena Vozlič Stjepčević, so konec prejšnjega tedna morali zbrati soglasja stanovalcev oziroma njihovih skrbnikov. Za distribucijo cepiva z vso potrebno opremo je poskrbel Nacionalni inštitut za javno zdravje, cepivo pa hranijo v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. Danes bo odmerek cepiva prejelo 69 stanovalcev in šest zaposlenih. Ob tem velja spomniti, da so v Lambrechtovem domu s 160. stanovalci in 110. zaposlenimi imeli doslej 85 primerov okužbe z novim koronavirusom. Pri večini okuženih ni prišlo do večjih zdravstvenih zapletov, štiri stanovalce so morali zaradi zapletov prepeljati v celjsko bolnišnico, dva stanovalca sta umrla.