Konjiški Lambrechtov dom: Čakajo na dodatno zaščitno opremo

Stanovalci v Lambrechtovem domu Slovenske Konjice se počutijo dobro. Da bi jim zaposleni lahko še naprej zagotavljali učinkovito preventivo pred koronavirusom, si želijo, da bi čim prej prejeli nove pošiljke zaščitne opremo. Potrebujejo dodatne obrazne maske, rokavice in razkužila. Tudi zaščitne obleke.

Po besedah direktorice Irene Vozlič Stjepčević že približno mesec in pol niso prejeli naročenih izdelkov, zato morajo z obstoječimi ravnati zelo preudarno: »Zdaj nam bosta pomagala konjiška Civilna zaščita in Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Koliko zaščitne opreme nam bodo lahko dostavili, pa težko predvidimo. Karkoli bo, bo dobrodošlo. Še vedo dosledno uresničujemo vsa preventivna priporočila za varnost stanovalcev in zaposlenih,« še pravi direktorica, ob tem pa poziva občane, naj za stanovalce v dom ne dostavljajo hrane in osebnih predmetov, saj s tem povečujejo možnost okužbe.

Če imajo občani v svojem domu koga, ki potrebuje oskrbo, naj zanjo poskrbijo sami in v te namene ne koristijo storitve pomoči na domu, še poudarja.

Sicer pa so z današnjim dnem v Lambrechtovem domu nekoliko reorganizirali delo, s čimer želijo zmanjšati neposredne stike med ljudmi na najmanjšo možno mero.