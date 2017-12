Konjiški Lambrechtov dom bogatejši za televizor

Oskrbovance Lambrechtovega doma sta danes obiskala konjiški župan Miran Gorinšek in mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče. Razen mirnega svetega večera sta najstarejšim občanom v prihajajočem letu zaželela zlasti zdravja. ‘Trije dobri občinski možje,’ kakor je Gorinška, Podvršnika in Mirka Polutnika, župana Občine Vitanje, poimenovala direktorica doma, mag. Irena Vozlič, so poskrbeli, da bo 2018 vsekakor tudi pestrejše. Lambrechtovemu domu so občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje namreč družno podarile televizor.



