Konjiški Lambrechtov dom: 21 okuženih, a brez zdravstvenih zapletov

Epidemijo novega koronavirusa v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah za zdaj obvladujejo. Okuženih stanovalcev je trenutno 21 in so nameščeni v rdeči coni, ki so jo zdaj uredili v matičnem domu, pred tem so imeli okužene stanovalce nameščene v bližnjem župnijskem domu.

»Najpomembneje je, da doslej med okuženimi stanovalci ni prišlo do zapletenih zdravstvenih stanj, nekaj jih ima rahlo povišano telesno temperaturo, tudi počutijo se nekoliko slabše kot sicer. So pa zelo potrpežljivi in z razumevanjem sprejemajo situacijo,« je povedala direktorica doma mag. Irena Vozlič Stjepčevič.

Med zaposlenimi v Lambrechtovem domu sta v karanteni trenutno le dve sodelavki, zato za zdaj delo teče nemoteno, bi pa bila vsaka dodatna prostovoljna pomoč dobrodošla. »Zato vabimo prostovoljce, ki želijo priskočiti na pomoč pri delu v pralnici, urejanju okolice doma ali pri transportnih opravilih. Lahko se vpišejo na seznam, ki ga vodijo pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice na telefonski številki (03) 757 25 70. Vsaka pomoč ali iskrena misel podpore nas bodri in daje upanje, da bomo skupaj uspeli prebroditi to zahtevno obdobje,« je še poudarila direktorica, ob tem pa izpostavila požrtvovalno delo vseh zaposlenih, ki že več mesecev epidemije s predanim in srčnim delom podnevi in ponoči zagotavljajo optimalno oskrbo stanovalkam in stanovalcem.