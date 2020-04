Konjiški Lambrechotv dom: dobrota ne pozna meja

V Lambrechtovem domu Slovenske Konjice nimajo potrjenega primer okužbe s koronavirusom, tako stanovalci kot zaposleni se počutijo dobro. Da bi bilo tako tudi v prihodnje, si prizadevajo tudi mnogi, ki so jim v teh dneh dostavili prepotrebno zaščitno opremo.

Že pred časom jim je pomagala konjiška Civilna zaščita, Občina Zreče pa jim je prejšnji teden predala 400 mask in 400 rokavic za zaposlene. Njihovih potreb tudi podjetje Unior ni preslišalo, saj jim je podarilo 1000 zaščitnih mask. Nadvse dobrodošle pakete je prevzela direktorica Irena Vozilič Stjepčević, ki se je zahvalila zreškemu županu mag. Borisu Podvršniku in članu uprave Uniorja Branku Bračku.

Direktorica se je prav tako zahvalila Katji Temnik iz Zeliščnega vrta Majnika iz Žič za podarjene zelišče čaje, s katerimi so bodo krepili imunski sistem, in Gregorju Iršiču iz konjiške trgovine Vivasana, ki jim je podaril prepotrebna razkužila in rokavice.

